Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.
Öte yandan kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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