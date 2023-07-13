Video Yaşam Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video
Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

Taklalar atarak şarampole uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti | Video

13.07.2023 | 14:21

Düzce’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil taklalar atarak şarampole uçtu.

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Kaza Anadolu Otoyolu Gümüşova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Alperen Özdemir (23) idaresinde otomobil, sürücüsünün Yongalık köyü mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında bariyerlere çarpıp takla attı. Şarampole uçan otomobilde ki sürücü ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan sürücü Alperen Özdemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kaza bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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