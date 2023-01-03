Video Yaşam Taksici, emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne böyle saldırdı | Video
Taksici, emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne böyle saldırdı | Video

Taksici, emniyet şeridinde yol vermeyen otomobil sürücüsüne böyle saldırdı | Video

03.01.2023 | 10:43

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ÜMRANİYE'de emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförü, kendisine yol vermeyen bir otomobil sürücüsünü 5 kilometre takip etti. Kırmızı ışıkta aracından inen taksi şoförü, otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay önceki gün 17.30 sıralarında Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre otomobiliyle seyir halinde olan Koray Akyol, emniyet şeridinde ilerleyen taksi şoförüne yol vermedi. Bu duruma öfkelenen taksi şoförü, sürücü Akyol'u aracıyla yaklaşık 5 kilometre boyunca takip etti. Trafik ışıklarında aracından inen taksi şoförü, Koray Akyol'un otomobilinin yanına geldi. Taksi şoförü, otomobil sürücüsüne küfretti ve yumruk ve tekmeyle saldırdı. Olayın ardından otomobil sürücüsü, olay yerinden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

"HERHALDE ARABAMIN KAPISINI AÇIP BENİ DARBEDECEKTİ"
Otomobil sürücüsü Koray Akyol, "Şile otoyolundan Dudullu'ya bağlanırken, emniyet şeridinde önüme kırdı. Yol vermediğim için 5 kilometre boyunca takip edildim. Sonra da aracından inerek arabama vurmaya başladı. Kız arkadaşım da arabadaydı, korkup ağladı. Panikle ileri yerine geri vitese alıp, aracına çarptım. Hızla olay yerinden uzaklaştım. Aracından inip aracımın camına, sağına soluna vurdu, tekmeler attı, küfretti. Ben hiçbir şekilde karşılık vermedim. Laftan anlayacak bir insan değildi. Bu olayların bir an önce son bulmasını diliyorum. Aracımın kapısını zorladı ne yapmayı planlıyordu bilmiyorum ama, herhalde kapısını açıp beni darbedecekti. Şikayetçi olmayı düşünüyorum. Başka insanların canının yanmamasını diliyorum. Bu tiplerin bir an önce cezasını bulmasını diliyorum" diye konuştu.

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