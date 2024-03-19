Video Yaşam Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video
Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video

Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video

19.03.2024 | 10:17

Küçükçekmece'de taksi uygulamasından hizmet alan kadın yolcu ve şoför arasında tartışma çıktı. Araç içinde başlayan tartışma yolcuların araçtan inmesiyle devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araçtan inen kadın yolcunun aracı tekmelediği ve aynasını kırdığı görülürken, taksi şoförünün ise elindeki ingiliz anahtarıyla yolcuya saldırdığı görülüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Mart Pazar günü, 18.30 sıralarında İkitelli'de yaşandı. Halkalı'da bulunan evlerine gitmek için taksi çağırma uygulamasından hizmet alan Özge Sevgi ve kızı, iddiaya göre uygulama üzerinden taksici ile konuşmaya başladı. Bulundukları caddede pazar olduğunu söyleyen taksi şoförü, Özge Sevgi ve kızından bir üst sokağa çıkmalarını istedi. Uygulama üzerinden mesajlaşmalarının ardından taksi şoförü adrese geldi. Gergin başlayan konuşma, tartışmaya dönüştü. Araca binen kadın yolcu ve kızı, iddiaya göre şoförün kendilerine küfür ettiğini ve araçtan inmezlerse aracı duvara çarpacağını söyledi. Bu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Özge Sevgi'nin 'Bizi araçtan indirdi ve aracı üzerimize sürdü. Bende aracı durdurmak için aracın aynasını kırdım' iddiasının aksine, olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taksiden inen kadın ve kızının araçtan indikten sonra aracın kapısını tekmelediği ve aynayı kırdığı, taksi şoförünün daha sonra aracı hareket ettirdiği ve yolcuların üzerine sürdüğü görülüyor. Görüntülerde, araçtan inen taksi şoförünün eline aldığı İngiliz anahtarını savurduğu görülürken, olay yerindeki vatandaşların taksi şoförünü aracına bindirdiği görülüyor. Olayın ardından karakola giden Özge Sevgi, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

"TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA KORKTUM"
Olay anını anlatan Özge Sevgi, "Olay, dün iftar saatlerinde gerçekleşti. Biz kızımla bir uygulama üzerinden taksi çağırdık. Taksi, talebimize cevap verdi. Gelmeden önce bize uygulama üzerinden mesaj attı. Mesajda biraz üslubu değişik ve kabaydı. Taksici 'Orada pazar var, o caddeye giremem' dedi. Biz de 'A Kapısında pazar yok, girebilirsiniz' dedik. Hatta kapının fotoğrafını attık. Taksi şoförü ise 'Hayır oraya giremem. İşinize geliyorsa ben taksimetreyi açarım, sen bilirsin' dedi. Geldiğinde duruşu ve frene basışı bile ruh halinin bozuk olduğunu gözler önüne sermişti. Taksiye bindikten sonra korktum, çünkü adamın tavrı da değişikti. Ben de ortam yumuşasın diye 'Nihayet gelebildiniz. Trafik vardı galiba' dedim. O arada yolda başka araçlara sataşıyordu. Sonrasında döndü ve benim aileme, sülaleme hatta bana küfür ederek bizi araçtan atmaya çalıştı. Araçtan atmaya çalıştığı anda ise ben video çekimini başlattım" dedi.

"ÜSTÜMÜZE ARACI DEFALARCA SÜRDÜ"
Sevgi, "Biz araçtan indik ve o esnada torpidodan bize ingiliz anahtarı çıkardı, bana savurdu. Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra sinirini alamayıp üzerime koştu. Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. İnsanlar o an benim de şoföre karşı bir şey söylediğimi söyleyecekler. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı. Kızımla bana çarpmasına izin mi verseydim. Biz indikten sonra telefonumun yanımda olmadığını fark ettim. Sonra biz 153'ü aradık. Telefonumun takside kaldığını söyledik ve onlarda 'Hemen taksiciyle iletişime geçiyoruz' dediler. Görüşüp bize geri dönüş yaptılar. Taksici 'Bende öyle bir telefon yok' demiş. Başta o telefonu bize vermeyecekti, gasbedecekti. Ben 'Karakola gidiyorum, şikayetçi olacağım. Zaten hayatımıza kastettin' dedim. Kendisi ne yaptığının farkına varınca ve ben de şikayetçi olacağım dedi. O da karakolda iyi insan rolüne bürünmek için telefonumu teslim edip, benden dikiz aynasını kırdığım için şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video 04:56
Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video 19.03.2024 | 10:17
Sarıyer’de 12 gün önce kayboldu, cesedi boş arazide bulundu | Video 02:57
Sarıyer’de 12 gün önce kayboldu, cesedi boş arazide bulundu | Video 19.03.2024 | 10:17
Otomobildeki tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaştı | Video 00:29
Otomobildeki tehlikeli yolculuğu sosyal medyada paylaştı | Video 19.03.2024 | 10:17
Mersin’de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı | Video 01:04
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı | Video 19.03.2024 | 08:24
Mahzen-13 operasyonlarında 2 suç örgütü çökertildi | Video 01:03
Mahzen-13 operasyonlarında 2 suç örgütü çökertildi | Video 19.03.2024 | 08:24
Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video 00:42
Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu | Video 19.03.2024 | 08:24
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten böyle düştü | Video 01:35
İntihar etmek için çıktığı üst geçitten böyle düştü | Video 19.03.2024 | 06:03
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 00:33
Tütün çuvalına ağırlık yapsın diye peçete koydu, satıcıdan dayak yedi | Video 19.03.2024 | 06:02
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 03:20
Bağcılar’da kadın muhtar adayına 4 gün içinde ikinci kez silahlı saldırı | Video 19.03.2024 | 06:00
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 00:48
Manisa’da pala ve satırlı kavga kamerada 19.03.2024 | 00:06
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 27:22
Esra Erol canlı yayınında eşler arasında kavga: Beni kocamdan kurtarın! 18.03.2024 | 21:51
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 00:58
İş adamı fabrikadaki patlamada hayatını kaybetti 18.03.2024 | 21:27
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 01:06
Tarihi Beyazıt Kulesi’ne Türk Bayrağı yansıtıldı 18.03.2024 | 21:27
Trabzon’da şüpheli ölüm 01:35
Trabzon’da şüpheli ölüm 18.03.2024 | 17:55
SON DAKİKA: Kocaeli’de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 01:50
SON DAKİKA: Kocaeli'de sanayi tüpü patladı! 2 ölü | Video 18.03.2024 | 17:02
Marmaray İstasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 06:01
Marmaray İstasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın yüzündeki 40 dikişle dehşet dolu anları anlattı | Video 18.03.2024 | 16:08
’İntihar etti’ denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:36
'İntihar etti' denilen 17 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 18.03.2024 | 15:17
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 02:11
Bolu’da yangın: 3 ev 1 samanlık küle döndü, 2 yaralı | Video 18.03.2024 | 14:58
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 01:34
Şırnak’ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 31 gözaltı | Video 18.03.2024 | 14:12
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 01:32
Ümraniye’de otomobilden tabanca çalan şüpheli yakalandı | Video 18.03.2024 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA