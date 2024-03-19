Taksiciyi İngiliz anahtarıyla saldırmakla suçlamıştı, gerçek ortaya çıktı | Video 19.03.2024 | 10:17 Küçükçekmece'de taksi uygulamasından hizmet alan kadın yolcu ve şoför arasında tartışma çıktı. Araç içinde başlayan tartışma yolcuların araçtan inmesiyle devam etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde araçtan inen kadın yolcunun aracı tekmelediği ve aynasını kırdığı görülürken, taksi şoförünün ise elindeki ingiliz anahtarıyla yolcuya saldırdığı görülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 17 Mart Pazar günü, 18.30 sıralarında İkitelli'de yaşandı. Halkalı'da bulunan evlerine gitmek için taksi çağırma uygulamasından hizmet alan Özge Sevgi ve kızı, iddiaya göre uygulama üzerinden taksici ile konuşmaya başladı. Bulundukları caddede pazar olduğunu söyleyen taksi şoförü, Özge Sevgi ve kızından bir üst sokağa çıkmalarını istedi. Uygulama üzerinden mesajlaşmalarının ardından taksi şoförü adrese geldi. Gergin başlayan konuşma, tartışmaya dönüştü. Araca binen kadın yolcu ve kızı, iddiaya göre şoförün kendilerine küfür ettiğini ve araçtan inmezlerse aracı duvara çarpacağını söyledi. Bu anlar yolcuların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Özge Sevgi'nin 'Bizi araçtan indirdi ve aracı üzerimize sürdü. Bende aracı durdurmak için aracın aynasını kırdım' iddiasının aksine, olay yerinden alınan güvenlik kamerası görüntülerinde ise taksiden inen kadın ve kızının araçtan indikten sonra aracın kapısını tekmelediği ve aynayı kırdığı, taksi şoförünün daha sonra aracı hareket ettirdiği ve yolcuların üzerine sürdüğü görülüyor. Görüntülerde, araçtan inen taksi şoförünün eline aldığı İngiliz anahtarını savurduğu görülürken, olay yerindeki vatandaşların taksi şoförünü aracına bindirdiği görülüyor. Olayın ardından karakola giden Özge Sevgi, taksi şoföründen şikayetçi oldu.

"TAKSİYE BİNDİKTEN SONRA KORKTUM"

Olay anını anlatan Özge Sevgi, "Olay, dün iftar saatlerinde gerçekleşti. Biz kızımla bir uygulama üzerinden taksi çağırdık. Taksi, talebimize cevap verdi. Gelmeden önce bize uygulama üzerinden mesaj attı. Mesajda biraz üslubu değişik ve kabaydı. Taksici 'Orada pazar var, o caddeye giremem' dedi. Biz de 'A Kapısında pazar yok, girebilirsiniz' dedik. Hatta kapının fotoğrafını attık. Taksi şoförü ise 'Hayır oraya giremem. İşinize geliyorsa ben taksimetreyi açarım, sen bilirsin' dedi. Geldiğinde duruşu ve frene basışı bile ruh halinin bozuk olduğunu gözler önüne sermişti. Taksiye bindikten sonra korktum, çünkü adamın tavrı da değişikti. Ben de ortam yumuşasın diye 'Nihayet gelebildiniz. Trafik vardı galiba' dedim. O arada yolda başka araçlara sataşıyordu. Sonrasında döndü ve benim aileme, sülaleme hatta bana küfür ederek bizi araçtan atmaya çalıştı. Araçtan atmaya çalıştığı anda ise ben video çekimini başlattım" dedi.

"ÜSTÜMÜZE ARACI DEFALARCA SÜRDÜ"

Sevgi, "Biz araçtan indik ve o esnada torpidodan bize ingiliz anahtarı çıkardı, bana savurdu. Çevredekiler yardımcı olmaya çalıştı. Daha sonra sinirini alamayıp üzerime koştu. Bunların hepsi videoda var. Daha sonra aracına binip, bizim üstümüze aracı defalarca sürdü. Biz canımızı zor kurtardık. İnsanlar o an benim de şoföre karşı bir şey söylediğimi söyleyecekler. Ben de bize çarpmaması için aracı tuttum o esnada da dikiz aynası kırıldı. Kızımla bana çarpmasına izin mi verseydim. Biz indikten sonra telefonumun yanımda olmadığını fark ettim. Sonra biz 153'ü aradık. Telefonumun takside kaldığını söyledik ve onlarda 'Hemen taksiciyle iletişime geçiyoruz' dediler. Görüşüp bize geri dönüş yaptılar. Taksici 'Bende öyle bir telefon yok' demiş. Başta o telefonu bize vermeyecekti, gasbedecekti. Ben 'Karakola gidiyorum, şikayetçi olacağım. Zaten hayatımıza kastettin' dedim. Kendisi ne yaptığının farkına varınca ve ben de şikayetçi olacağım dedi. O da karakolda iyi insan rolüne bürünmek için telefonumu teslim edip, benden dikiz aynasını kırdığım için şikayetçi oldu" ifadelerini kullandı.