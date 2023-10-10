Taksimetre açmadan para isteyen taksiciye ceza kesildi | Video 10.10.2023 | 12:32 Taksim’de yapılan ticari taksi denetiminde kurallara uymayan sürücülere ceza yazılarak, araçları trafikten men edildi. Taksim’den Kuledibi’ne gidecek turist yolcudan taksimetre açmadan 200 TL istediği belirlenen taksiciye ise 4 bin 64 TL para cezası kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yolcu seçen, taksimetre açmayan ve kurallara uymayan taksicilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Taksim'de yapılan denetimde, kural dışı hareket ettikleri tespit edilen taksi sürücüleri denetim noktasında durdurulup haklarında işlem yapıldı.

Denetimde, taksimetre açmayarak Taksim ile Kuledibi arası yolculuk için turist müşteriden 200 TL ile isteyen taksici ile belediye ruhsatı olmadığı belirlenen bir başka taksiciye 4 bin 64'er TL para cezası kesildi. Bu kişilerin kullandıkları taksiler de trafikten men edildi. Öte yandan, polisin dur ihtarına uymayan sürücüye de 436 TL ceza yazıldı.