Taksimetre ücretini beğenmeyen yolcu, taksiciyi çileden çıkardı | Video

Esenyurt'ta taksiye binen yabancı uyruklu yolcu, taksimetre fiyatının gereğinden fazla olduğunu söyleyince ortalık karıştı. Ücret anlaşmazlığı nedeniyle ikili arasında sözlü tartışma başladı. Olay anlarını telefonu ile kaydeden taksici, “Taksimetre fiyatının zamlandığını daha anlatamıyoruz” diyerek yolcuya hakaret etmeye başladı.