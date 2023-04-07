Taksiye binen 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına tutuklama | Video
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, taksi şoförü Umut Can K. (27), babası Ali A. (40) tarafından aracına bindirilen D.A.'yı (15), ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı. Çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Ali A., Kızım okulda ineceğini söyleyince kapıları kilitleyip, ormana götürmüş. İfadesinde suçlamaları kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım elinden kurtulup, kaçmış. Kızım ölseydi ne yapardım dedi.
Kız çocuğunun kara yolunda koştuğunu gören bir araç sürücüsü durup, D.A.'yı otomobiline aldı. Olayı öğrenen sürücü, D.A.'yı polis merkezine götürdü. D.A.'nın Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ifadesi alınırken, durum da ailesine bildirildi.
Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla taksi şoförü Umut Can K. yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.
Yaşadıkları olay nedeniyle hem kızının hem de kendisinin çok zor günler geçirdiğini anlatan Ali A., Sağanak vardı, okula giderken ıslanmasın diye kızımı yoldan geçerken durduğumuz taksiye bindirdim. Kızım, okulun önüne geldiğinde ineceğini söylemiş ama bir anda camları kilitlemiş, nereye gittiklerini sorsa da cevap vermeden ormana sürmüş. Cinsel istismara uğrayan kızım, U.C.K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanarak ittirip, elinden kaçmayı başarmış. Söz konusu kişi yakalandı. Taksici ifadesinde suçlamayı kabul edip, 'Şeytana uydum, nefsime hakim olamadım' demiş. Kızım ölseydi ne yapardım diye konuştu.
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