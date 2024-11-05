Tartıştığı komşusunun evine ateş etti | Video
Gaziosmanpaşa'da bir kişi gece saatlerinde tartıştığı komşusunun evine silahla ateş etti. Olay anı cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay, dün gece saatlerinde Şemsipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre komşular arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından şüpheli, evinden aldığı silahla tartıştığı komşusunun evine ateş etti. Şüpheliye aile yakınları müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
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