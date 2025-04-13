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Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video

Tartıştığı sevgilisini bıçaklayıp annesini öldüren şüpheli kamerada | Video

13.04.2025 | 15:13

İstanbul Esenyurt’ta tartıştığı sevgilisini bıçakladıktan sonra kız arkadaşının annesini kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdükten sonra yakalanan şüphelinin eve giriş anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelmiş, edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki H.E. isimli şahıs, sevgilisi M.N.G. (17) ile tartışmıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada H.E. sevgilisini bıçaklamıştı. Ardından sevgilisinin annesi Sevda G.'yi kafasına sert bir cisim ile vurarak öldürmüştü. Şüpheli H.E. olay yerinden kaçarak kayıplara karışırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatmıştı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, emniyetteki ifade işlemlerinin ise devam ettiği öğrenilmişti.

ŞÜPHELİNİN EVE GİRİŞ ANI KAMERADA
Öte yandan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüpheli H.E.'nin binanın içerisine girerek, bir süre evin kapısı önünde beklediği, daha sonra bir süre annesiyle konuşan şüphelinin eve girdiği, daha sonra da M.N.G.'nin eve geldiği görüldü.

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