Video Yaşam Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video
Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video

Tasmasından tuttuğu köpeğini, sokak köpeklerine böyle saldırttı | Video

09.04.2025 | 10:20

Samsun'un Terme ilçesinde bir şahsın, tasmasından tuttuğu köpeğini, mahallede bulunan sokak köpeklerinin üzerine salarak kavga ettirdiği anlar görüntülendi.

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İlçenin Elmalık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, bölgede sokak köpeklerinin bir hayli fazla olduğunu, kimi zaman rahatsızlık verecek düzeyde olduğunu belirtti. Vatandaşlar, bir şahsın tasmasını tutarak sokağa getirdiği ve ağzında ağızlık olmayan köpeğini, diğer sokak köpeklerinin üzerine saldırttığını, köpeklerin kavga ettirildiğini kaydetti. Köpeği ile gelen vatandaşın belirli aralıklarla bu olayı gerçekleştirdiğini iddia eden vatandaşlar, mahalleliler olarak olaya tepki gösterdiklerini aktardılar.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ
Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Buradaki sokak köpekleri kimi zaman bir hayli fazla olabiliyor. Bir vatandaş ağzı kapalı olması gereken bir köpeği buraya getiriyor, tasmasından tutuyor ve bilerek köpeklerin üzerine saldırtıyor. Duruma tepki gösterdik, sokak köpeklerini şikayette bulunduk ama henüz bir çözüm bulamadık" dediler.

CEP TELEFONU KAMERASI İLE KAYDEDİLDİ
Öte yandan cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde bir şahsın tasmasından tuttuğu köpeğini diğer sokak köpeklerinin üzerine saldığını ve köpeklerin ilk önce bir süre havladığı, sonrasında ise kavga ettikleri anlar yer aldı.

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