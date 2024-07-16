Tavşanlı'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Dün geceki kaza sonrası olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağına karşı otomobilde kontrol yaptı. Yaralı sürücü 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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