Tavşanlı'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak karşı şeride geçti: 1 yaralı | Video 16.07.2024 | 09:52 Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre çevreyolundan Kütahya istikametine seyir halinde olan Fatma Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca çarparak karşı şeride geçip takla attı.Dün geceki kaza sonrası olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri gaz kaçağına karşı otomobilde kontrol yaptı. Yaralı sürücü 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.