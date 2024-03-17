Video Yaşam TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri’ne yardım eli | Video
TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri’ne yardım eli | Video

TDV'den Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri’ne yardım eli | Video

17.03.2024 | 10:37

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri Ramazan ayı yardım programı kapsamında Azerbaycan'da Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde 300 adet gıda, Kur'an-ı Kerim ve un paketi dağıttı.

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Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri ve Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri Azerbaycan'da ev ev dolaşarak yardımlarda bulundu. Ahıska Türklerinin yaşadığı Saatlı-Sabirabad bölgesinde Karabağ savaşında şehit düşen aileler de unutulmayarak ziyaret edildi. Taziye dileklerini ileten vakıf gönüllüleri ve din hizmet müşavirliği yetkilileri şehit evinde Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Ziyaret sonrasında 300 adet gıda, Kur'an-ı Kerim ve un paketi dağıtılırken, ziyarette çocuklar da unutulmadı. Köy camisinde öğrenim gören çocuklara oyuncak hediye edildi.

"TÜRK BAYRAĞINI ÖPTÜKLERİNİ GÖRDÜK"
Yardım organizasyonunda Diyanet Vakfının yardımları konusunda yardımlaşmalar ve kaynaşmalar olduğunu belirten Saatlı Rayon Orta Muğan köy camii imamı İsmail Calalov, "Savaşlarda da tesirini gösterdiği gibi dini tedris konularında da Diyanet Vakfının yardımları hususunda da yardımlaşmalar ve kaynaşmalar oldu. Gerçekten dost dostun dar gününde yanında bulunması yaşandı. Her birinin evinde un ve erzak da var ama bu ziyaret gerçek kardeşliğin ispatıdır. Şehit ailelerine bu kolileri dağıtırken Türk bayrağını öptüklerini gördük" dedi.

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