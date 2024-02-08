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Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video

Tek levhada Kur'an-ı Kerim ayetleri birleştirildi | Video

08.02.2024 | 12:25

Üsküdar'da hattat ve tezhip sanatçıları tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri tek levha üzerine yazıldı. 6236 ayetin yer aldığı, 3 metre 20 santimetreye 1 metre 20 santimetre ebatlarında olan tablo görenleri hayran bıraktı.

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Üsküdar ilçesinde Hattat Sanatçısı Osman Çiçek ve Tezhip Sanatçısı Ayfer Demir tarafından Kur'an-ı Kerim ayetleri tabloya yazıldı. Kur'an-ı Kerim'de yer alan 6236 ayetin tamamı hattat ve tezhip sanatıyla tabloya aktarıldı. Bir buçuk yılda yapımı tamamlanan Kur'an-ı Kerim levhası için Üsküdar Siyah Sanat Galerisi'nde tanıtımı yapıldı. Sergiye tabloyu yapan Hat Sanatçısı Osman Çiçek, Tezhip Sanatçısı Ayfer Demir, Hattat Muhammet Mağ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ve tabloyu görmek isteyen vatandaşlar katıldı.

"ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"
Sergide konuşan Tezhip Sanatçısı Ayfer Demir, "Yaklaşık bu yazı Osman Çiçek tarafından 6 ayda yazıldı. Ben de yazıya uygun olarak tasarımını yaptım. Yaklaşık 8 ayda desen, süsleme aşaması sürdü. İlk kez çalıştığım sanat eseri oldu. Çok mutluyum ve gururluyum. Sanat eseri yolculuğu çok farklıdır. Bu Kur'an-ı Kerim çok farklı, çok özel. Bu eseri çalışmak çok mutluluk verici" diye konuştu.

Hattat Sanatçısı Osman Çiçek, "Bu tabloyu yapmak daha önce aklımda vardı. Tanıdığımız bir arkadaş bizden talep etti. Biz de başladık. Tasarımı bir, iki ayı buldu, 6-7 ayda yazı işlemleri sürdü. Tezhip işini Ayfer Demir'e 8 ayda teslim ettik ve yaklaşık bir buçuk yıl sürdü. Tabii daha öncesinde kağıt ve mürekkep çalışmaları yaptık" dedi.

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