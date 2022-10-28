Video Yaşam Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video
Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video

Tek teker giden motosiklet trafikte böyle tehlike saçtı | Video

28.10.2022 | 10:02

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Balıkesir'de bir motosiklet sürücüsü ana yolda yaptığı tek teker hareketleri trafiği tehlikeye düşürdü.

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Balıkesir - Bursa anayoluna bağlanan Bandırma Caddesi'nde bir motosikletin yaptığı hareketler pes dedirtti. Motosiklet sürücüsü trafikte tehlike saçtı. Tek teker olarak seyir halinde olan sürücü, hem kendi canını hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attı. Motosikletlinin tehlikeli yolculuğu bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Vatandaşın uyarısına aldırış etmeyen motosikletli, tehlikeli yolculuğuna devam etti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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