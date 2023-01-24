Tekirdağ emniyetinden ortak şube operasyonu: 5 tutuklu | Video 24.01.2023 | 13:51 Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği müşterek uygulamada sentetik hap tacirleri yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Malkara Yolu Edirne istikameti yönünde durdurulan plakalı araç ve araç içerisinde bulunan H.A, E.S, E.İ, M.E.S, Ü.P isimli şahıslar üzerinde ve aracın etrafında yapılan aramada; 411 plaster 5 bin 754 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili H.A, E.S, E.İ, M.E.S, ve Ü.P isimli şahıslar gözaltına alınarak Uyuşturucu ve Uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gerekli işlemler yapılarak, şüpheli 5 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadelelerini kararlılıkla süreceğini ifade eden Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü operasyonlarını aralıksız sürdürüyor.