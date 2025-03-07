Tekirdağ’da 5'inci kattan düşen vatandaş hayatını kaybetti | Video
Tekirdağ Çorlu’da apartmanın 5. katındaki ikamet balkonundan düşen 84 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Sami Karakaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcı ve polisin yaptığı incelemelerin ardından Karakaya'nın cenazesi, otopsiye sevk edildi.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
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