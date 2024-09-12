Video Yaşam Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video
Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video

Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video

12.09.2024 | 12:04

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bebeğe şiddet ve cinsel istismar olayında 2 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 5’e çıktı.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı.
2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5'e çıktı.

Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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