Tekirdağ’da bebeğe şiddet ve istismar olayında 2 kişi daha tutuklandı | Video 12.09.2024 | 12:04 Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bebeğe şiddet ve cinsel istismar olayında 2 kişi daha tutuklanırken, toplam tutuklu sayısı 5’e çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan 2 komşu çocuğu tutuklanmıştı. Olayda, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olmak üzere 2 kişi daha tutuklandı.2 kişinin daha tutuklanması ile toplam olayda tutuklu sayısı 5'e çıktı.Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.