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Tekirdağ'da karısını döverek öldüren zanlının yakalanma anı kamerada!

Tekirdağ'da karısını döverek öldüren zanlının yakalanma anı kamerada!

27.08.2024 | 10:48

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Elif Dim'i darp ederek öldüren Hasan Dim, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, yakalanma sırasında direnmeye çalıştı ancak jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Ağustos 2024 tarihinde akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelmişti. Hasan Dim, yaşanan tartışmanın ardından eşini darp ederek öldürdükten sonra kaçmıştı. Olayın ardından polis ekiplerince zanlının yakalanması için geniş arama çalışmaları başlatıldı.
Zanlı ise iddiaya göre motosiklet ile köy köy kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri de sorumluluk alanlarında zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Hasan Dim'in izine rastlayan jandarma ekipleri, şüpheliyi Karacakılvayuz Mahallesindeki bir yolda kıstırdı. Yakalanacağını anlayan Hasan Dim, jandarma ekiplerine direnmeye çalıştı. Ancak, ekiplerin soğukkanlı yaklaşımı sayesinde etkisiz hale getirilen Dim, gözaltına alındı. Zanlının yakalanmasına ilişkin anlar vatandaş kamerasına yansıdı.


Olayla ilgili soruşturma devam ederken, çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

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