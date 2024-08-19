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Tekirdağ'da plajda kadınları cep telefonuyla görüntüleyen şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da plajda kadınları cep telefonuyla görüntüleyen şüpheli gözaltına alındı

18.08.2024 | 15:01

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde plajda denize giren kadınların cep telefonu ile görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilen E.K. (46), polis tarafından gözaltına alındı. Kadınların tepki gösterdiği E.K., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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