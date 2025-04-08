Tekirdağ'da servis araçları çarpıştı: 18 yaralı | Video
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 işçi yaralandı.
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