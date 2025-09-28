Tekirdağ'da tilki ile sohbet görenleri güldürdü | Video 28.09.2025 | 14:19 Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir vatandaşın yazlık evine gelen tilkiyle sohbeti ilginç ve eğlenceli anlara sahne oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Sefaalan Mahallesi'nde yaşayan Hayrettin Tekin'in yazlık evine konuk olan tilkiyle arasında geçen diyalog izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. Evine giren tilkiye samimi sözlerle hitap eden Tekin'in, hayvanın da korkmadan yaklaşmasıyla ortaya renkli görüntüler çıktı. Yaşanan bu anlar, görenler tarafından ilgiyle takip edildi.