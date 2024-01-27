Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: Evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş | Video
Tekirdağ’da polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ile hint keneviri ele geçirildi.
Ekipler bir adrese yaptığı operasyonda 104 kök hint keneviri, 2 kilo 805 gram kurutulmuş esrar, 2 adet hassas terazi, 6 adet makanik zaman saati, 24 adet let aydınlatma ışığı, vantilatör, 4 kutu sıvı gübre, 1 kutu sıvı solucan gübresi, 2 adet buhar makinası, 1 adet pH ölçer, uyuşturucu madde dağıtımında kullanıldığı değerlendirilen alüminyum folyo, kenevir yetiştirilen toprağından ayrılmış 95 adet saksı ve saksıya geçirilmiş poşetler ele geçirildi.
Konu ile ilgili Hayrabolu ilçesi ve kent merkezinde 3 adreste H.A., N.A. ile B.O. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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