Tekirdağ'ın zirvesi beyazlara büründü: Vatandaşlar karın tadını çıkardı | Video
Tekirdağ'ın yüksek kesimlerindeki Ganos Dağları, kar yağışıyla beyaz örtüye büründü. Bazı vatandaşlar kar keyfi yaşamak için bölgeye gitti. Beyaz örtü ile kaplanan alanlar, drone ile havadan görüntülendi.
GANOS DAĞLARI'NDA KAR KEYFİ
Kar haberinin duyulmasıyla birlikte Tekirdağ ve çevresinden bazı vatandaşlar Ganos Dağları'na geldi. Fotoğraf çekmek ve karın tadını çıkarmak isteyenler, huzurlu anlar yaşadı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde, karla kaplı ağaçlar ve geniş alanlar göz kamaştırıcı bir güzellik sundu.
VATANDAŞLARDAN KAR YAĞIŞINA İLGİ
Karlı bölgelere gezmeye giden Ferit Albay, Meteoroloji'nin uyarılarına rağmen bu kadar etkili bir yağış beklemediğini söyledi. Elbay, "Meteoroloji uyarı yapmıştı ama bu kadar tahmin etmiyordum. Ganos Dağları'na kar yağdığını duyduk, buraya fotoğraf çekmeye geldik. Hem de karda eğleniyoruz, çok güzel oldu. Uzun zamandır böyle güzel bir kar yağmamıştı" ifadelerini kullandı.
Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşlara ise araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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