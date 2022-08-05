Video Yaşam Tele dolandırıcılar yine iş başında... Müberra teyzeden 100 bin lirayı 2 saatte aldılar | Video
Tele dolandırıcılar yine iş başında... Müberra teyzeden 100 bin lirayı 2 saatte aldılar | Video

Tele dolandırıcılar yine iş başında... Müberra teyzeden 100 bin lirayı 2 saatte aldılar | Video

05.08.2022 | 11:44

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İstanbul Bakırköy’de 83 yaşındaki Müberra G. telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan ve adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyen dolandırıcıya evindeki 100 bin lirayı ve ziynet eşyalarını poşete koyup teslim etti. Bahçelievler’de de 29 yaşındaki Ghazal K.’yı telefonla arayan sahte polis ondan da 150 bin liralık ziynet eşyasını aynı yöntemle elden teslim aldı. Peş peşe yaşanan iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Dolandırıcılık masası ekipleri  şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Bahçelievler'de işyeri sahibi Ghazal K.'ya 29 Temmuz günü bir telefon geldi. Telefondaki kişi kendisinin polis olduğunu söyleyerek söze başladı. Ghazl K.'ya adının bir terör örgütü soruşturmasına karıştığını soruşturmayı kendisinin bizzat yürüttüğünü, örgütün amacının mal varlılarını ele geçirmek olduğunu söyledi. Bunu gerçekleştirmemeleri için elindeki tüm ziynet eşyası ve paraların kendilerine teslim edilmesi gerektiğini ekledi. Bu konuşmaya inanan Ghazal K. evde ne var ne yok poşete doldurdu. Yaklaşık 150 bin liralık ziynet eşyasını polis sandığı kişiye kendi elleriyle teslim etti. Kısa süre sonra dolandırıldığını anlayınca polise gidip şikayetçi oldu.

YAŞLI KADIN ELLERİYLE TESLİM ETTİ

Bakırköy'de 83 yaşındaki Müberra teyzeyi önceki gün arayan kişi de yine kendisini polis olarak tanıttı. Yaşlı kadına adının bir örgüt dosyasına karıştığını, örgüte operasyon yapmaları gerektiğini ancak bu süre zarfından onun paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyledi. Arkadan gelen telsiz sesleri ve siren sesleri üzerine dolandırıcının polis olduğuna inanan yaşlı kadın evindeki 37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro ve 6 Cumhuriyet altını ile birlikte 1 pırlanta yüzüğü poşete koydu. Telefondaki dolandırıcının tarif ettiği yere elleriyle bırakıp gitti. Akrabalarına durumu anlatınca dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın hemen polise koşup yardım istedi.

KISA SÜREDE YAKALANDILAR

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 2 telefon dolandırıcısının peşine düştü. Yapılan çalışmalarda Bahçelievler'de Ghazal K.'dan parayı alan kişinin 19 yaşındaki Mhemet F.O. olduğu tespit edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Müberra teyzeyi arayan kişinin ise 18 yaşındaki İsmail K. olduğu tespit edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 2 şüpheli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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