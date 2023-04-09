Video Yaşam Telefon dolandırıcıları son işlerinde suçüstü yakalandı! 2 kişiden 1.5 milyon lira almışlar... | Video
Telefon dolandırıcıları son işlerinde suçüstü yakalandı! 2 kişiden 1.5 milyon lira almışlar... | Video

Telefon dolandırıcıları son işlerinde suçüstü yakalandı! 2 kişiden 1.5 milyon lira almışlar... | Video

09.04.2023 | 11:33

İstanbul’da telefonla aradıkları yaşlı vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtan ve 1.5 Milyon liradan fazla paralarını alan dolandırıcılar son işinde Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. 2 dolandırıcı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Güngören'de ikamet eden M.K.'yı 4 Nisan günü arayan ve kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısı yaşlı adama adın FETÖ'ye karıştı. Biz operasyon yapacağız evinde ne kadar ziynet eşyası ve para varsa teslim almamız gerekiyor dedi. Ardından eve gelen 2 kişiye paraları teslim etmesini söyledi. Bu sırada Dolandırıcılık Büro ekiplerinin takibinde olan iki şüpheli eve gelip paraları teslim aldıkları sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan 44 yaşındaki İdris K. ve İsan B. (46)'nin daha önceden de benzer suçlardan kaydının olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE 2 KİŞİDEN 1 MİLYO 585 BİN LİRA ALMIŞLAR

Dolandırıcılık Büro ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 şüphelinin 28 Mart günü Beylikdüzü'nde A.A.'yı arayıp aynı yöntemle 85 bin lirasını aldıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yakalanmadan bir gün önce ise yine Beylikdüzü'nde S.H.'yi arayıp aynı yalanla dolandırarak 1.5 milyon lirasını elden teslim aldıkları öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

2 dolandırıcı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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