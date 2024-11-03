Video Yaşam Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video
Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video

Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video

03.11.2024 | 10:42

Başakşehir'de telefonla aradığı N.M'ye polis olduğunu söyleyerek hesabındaki 1 milyon 250 bin lirayı verdiği hesap numarasına göndermesini sağlayarak dolandırdığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Başakşehir'de 7 Ekim 2024'te meydana gelen olayda polise başvuran N.M. (63), kendisini arayan ve polis olduğunu söyleyen bir kişiye inandığını ve bankadaki parasının çalındığını söyledi. Mağdur N.M. "Bana banka hesaplarımın tehlikede olduğunu. Terör örgütü tarafından çalınabileceğini söyledi. Operasyon bitene kadar parayı verdiği İBAN numarasına göndermemi, operasyon bitince paramın geri verileceğini söyledi" dedi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada paranın gönderildiği hesap sahibinin peşine düştü. Şüpheli E.Y. (45) polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli E.Y. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis çalınan parayı ve diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Park halindeki araçlara çarpıp böyle kaçtı | Video 02:15
Park halindeki araçlara çarpıp böyle kaçtı | Video 03.11.2024 | 10:43
Kuryeye ’siparişi geç getirdi’ diye saldırdılar | Video 02:36
Kuryeye 'siparişi geç getirdi' diye saldırdılar | Video 03.11.2024 | 10:43
Bahçelievler’de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video 02:32
Bahçelievler'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavga anı kamerada | Video 03.11.2024 | 10:43
Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video 00:16
Telefondaki sahte polise inandı; 1 milyon 250 bin lira dolandırıldı | Video 03.11.2024 | 10:42
Çinlinin yol kenarında zurna çalmasının sebebi ortaya çıktı: Aşk acısı değil hobisi | Video 01:54
Çinlinin yol kenarında zurna çalmasının sebebi ortaya çıktı: Aşk acısı değil hobisi | Video 03.11.2024 | 10:16
Van Gölü çekildikçe su altındaki tarih ortaya çıkıyor | Video 08:29
Van Gölü çekildikçe su altındaki tarih ortaya çıkıyor | Video 03.11.2024 | 09:59
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi katleden caninin ifadesi kan dondurdu: Canımı çok sıktı | Video 02:02
6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’yi katleden caninin ifadesi kan dondurdu: “Canımı çok sıktı” | Video 03.11.2024 | 09:57
2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı! Feci kaza kamerada | Video 03:14
2 motosiklet kafa kafaya böyle çarpıştı! Feci kaza kamerada | Video 03.11.2024 | 09:07
Husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü! Yetmedi, kabzayla defalarca kafasına vurdu | Video 02:02
Husumetlisine kurşun yağdırıp öldürdü! Yetmedi, kabzayla defalarca kafasına vurdu | Video 03.11.2024 | 08:43
Kiralık otomobilleri kullanılamayan aynı model araçlarla change yapan şebeke çökertildi | Video 01:46
Kiralık otomobilleri kullanılamayan aynı model araçlarla "change" yapan şebeke çökertildi | Video 03.11.2024 | 08:42
Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının dosyadan el çektirildiği iddiasına ilişkin haberlere gözaltı | Video 03:47
Yenidoğan Çetesi’ne yönelik soruşturmayı yürüten savcının dosyadan el çektirildiği iddiasına ilişkin haberlere gözaltı | Video 03.11.2024 | 08:42
İETT otobüsü, polis aracına çarptı! 1 şehit | Video 02:00
İETT otobüsü, polis aracına çarptı! 1 şehit | Video 03.11.2024 | 08:41
Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti 03:44
Henüz 11 yaşında! Sesiyle herkesi mest etti 02.11.2024 | 22:32
Kocaeli’de kadınları taciz edip görüntülerini paylaşan sapık kamerada! 00:23
Kocaeli'de kadınları taciz edip görüntülerini paylaşan sapık kamerada! 02.11.2024 | 17:15
Avcılar’da hafriyat kamyonu emlak dükkanına girdi 01:34
Avcılar'da hafriyat kamyonu emlak dükkanına girdi 02.11.2024 | 16:15
Hakkari’de ördeğe benzer patates şaşkına çevirdi 01:49
Hakkari'de ördeğe benzer patates şaşkına çevirdi 02.11.2024 | 15:58
Van Erciş’te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 00:54
Van Erciş'te hastanede silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı 02.11.2024 | 15:45
Çanakkale’de denize düşen kedi balık kepçesiyle böyle kurtarıldı 00:19
Çanakkale'de denize düşen kedi balık kepçesiyle böyle kurtarıldı 02.11.2024 | 14:55
Afyonkarahisar’da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada 01:13
Afyonkarahisar'da dolmuş şoförünün indirdiği yolcuları ezdiği anlar kamerada 02.11.2024 | 14:39
6 yaşındaki Elmas Hanilçi’nin cinayet zanlısı suçunu itiraf etti 01:23
6 yaşındaki Elmas Hanilçi'nin cinayet zanlısı suçunu itiraf etti 02.11.2024 | 13:50

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA