Terk edilen bebeğe sütannelik yapmıştı. Türkiye'nin konuştuğu Büşra Durmaz, A Haber'de | Video

İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğe sütannelik yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabı üzerinden 29 yaşındaki Durmaz'ın bebek ile ilgilendiği videoyu paylaştı. Durmaz'ın şefkat dolu tavırları tüm kamuoyunun içini ısıttı. O Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz A Haber'e konuştu.

İstanbul Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz 11 yıldır acil tıp teknikeri olarak görev yaptığını söyleyerek "Pendik'te boş bir arsada terkedilmiş bir bebek olduğu yönünde ihbar aldık. Hemen harekete geçtik. Olay yerine gittiğimiz de polis ekipleri oradaydı. Hemen bebeğin sağlık kontrollerini yaptık. Hayati tehlikesi yoktu. Daha 3 aylıktı. Emme refleksi çok fazlaydı. Benim de 14 aylık Bade Mihriban adında bir kızım var. O kadar güzel bir bebek ki iç güdüsel olarak, annelik hissiyle hemen göğsüme götürüp emzirdim. Artık onun sütannesi oldum" dedi.

HEM SÜTANNE HEM İSİM ANNESİ

Olay yerine gittiğinde bebeğin boş arsada pusetin içinde olduğunu gördüğünü söyleyen Durmaz, "Onu bırakanlar yanına bir de biberonda inek sütü bırakmış. Bu kadar küçük bir bebeğe inek sütü verilmez. Anne sütü verilir. Sanırım bu da onun cildinde alerji yaratmış. Yüzündeki kızarıklıklar vardı. Onu hastaneye götürdükten sonra da bebeği hemen bırakamadım. Mesaim bittikten sonra yine koştum hastaneye onu görmek için. Benim kızımın adı Bade Mihriban. Güzel bebeğimizin adını da onu bulan kişi 'Nisan ayındayız, Nisan olsun' demiş. Ben de 'Nisa Mihriban olsun kızımın adı gibi' dedim. Sonra acil servisteki hemşirenin de soyadını bebeğe verdik. Adı Nisa Mihriban Yıldırım oldu. Yani onun hem sütannesi hem isim annesi oldum" dedi.

BU KUTSAL BAĞ HİÇ KOPMAZ

Nisa Mihriban'ın daha sonra sosyal hizmet uzmanları tarafından Sosyal Hizmetler Kurumu'na yani devletin koruması altına alındığını söyleyen Durmaz "Ondan ayrılmak o kadar zor geldi ki. Çok ağladım. Stresten yüzümde bir sürü sivilce çıktı. Anne olunca insan iç güdüsel olarak daha çok etkileniyor. Ama Nisa Mihriban ile bağımı hiç koparmayacağım. Eğer yuvada sütüme ihtiyaç duyarsa gidip, onu hep emzireceğim sütannesi olarak. Zaten haftaya da mutlaka ziyaretine gideceğim" dedi.

BAKAN KOCA SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bakan Koca paylaşımda, "Pendik'te görevli Acil Tıp Teknikerimiz Büşra terk edilmiş bir bebek vakasına gitti. 14 aylık bebeği olan Büşra kardeşimiz aç bebeği kendi bebeği gibi emzirdi. Ertesi gün hastaneye gidip ilgilendi. Ona bebeğinin elbiselerinden giydirdi. İstek üzerine adını o koydu, Nisa Mihriban" ifadelerine yer verdi.

SINIRDA DA TÜRK İNSANIN GURURU OLMUŞTU

Büşra Durmaz, 2 yıl önce de merhameti ile duygulandırmıştı. Avrupa'ya gitmek için sınırda beklerken Yunanistan tarafından atılan gaz bombasına maruz kalan göçmenlere şefkatle müdahale etti. Atılan gaz bombasından, aralarında bebek ve çocukların da olduğu yüzlerce göçmen etkilendi. Nefes almakta güçlük çeken pek çok bebek, annelerinin kucağında ambulanslara yetiştirildi.

Bu ambulanslardan birinde müdahaleyi gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Büşra Durmaz'ın, nefes almakta güçlük çeken bebek ve çocuklara oksijen vermesi, çikolata dağıtmasıyla gönülleri fethetti. İstanbul 112 Pendik 7 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Büşra Durmaz, ekibinin gönüllü olarak bu görevi istediğini söyleyerek "Bu tür görevlere giderken çocukları sevindirebilmek adına her zaman yanımızda çikolota götürüyoruz.

Ağladıkları ve üzüldükleri için mutlu olsunlar, yüzlerinde tebessüm olsun diye hepsine birer çikolata ikramında bulundum. Bu meslek vicdan ya da merhamet duygusu olmadan yapılabilecek bir meslek değil. Dünyanın neresine gidersek gidelim çocuk her yerde çocuktur. Onları mutlu, huzurlu edebilmekti amacımız" demişti.