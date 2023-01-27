Video Yaşam Terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı… | Video
Terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı… | Video

Terör örgütlerine operasyon: 10 gözaltı… | Video

27.01.2023 | 09:38

İstanbul’da üç terör örgütüne yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti; dini istismar eden terör örgütleri DEAŞ, El Kaide ve HTŞ'ye operasyon düzenledi. Söz konusu terör örgütleriyle irtibatlı oldukları saptanan ve Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) olarak adlandırılan 10 kişi; İstanbul'un yedi ilçesinde bulunan 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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