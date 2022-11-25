Video Yaşam Terör örgütü PKK'nın saldırısı onu hayattan kopardı... İşte minik Hasan'ın şehit olduğu o ev! | Video
Terör örgütü PKK'nın saldırısı onu hayattan kopardı... İşte minik Hasan'ın şehit olduğu o ev! | Video

Terör örgütü PKK'nın saldırısı onu hayattan kopardı... İşte minik Hasan'ın şehit olduğu o ev! | Video

25.11.2022 | 12:20

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Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden atılan roket-havanlar evde bulunan küçük Hasan'ı hayattan koparmıştı. İşte 5 yaşındaki minik Hasan'ın şehit olduğu ev...

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