Video Yaşam Tıra arkadan çarptı, metrelerce takla attı | Video
Tıra arkadan çarptı, metrelerce takla attı | Video

Tıra arkadan çarptı, metrelerce takla attı | Video

21.11.2021 | 08:49

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Kırıkkale'de seyir halindeki tıra arkadan çarpan hafif ticari araç, metrelerce takla atarak refüje savruldu. Kazada 32 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Çorum D-200 kara yolunun 52'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdi Çakıcı idaresindeki 06 BAF 080 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeki Mustafa Gökçek'in kullandığı 60 DG 310 plakalı çekicinin römorkuna çarptı. Metrelerce taka atarak refüje savrulan hafif ticari araçta maddi hasar oluşurken, sürücü Erdi Çakıcı (32) ile arkadaşı K.A. (30) ağır yaralandı.

32 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan yaralılar, sağlık ve polis ekiplerince çıkartıldı. Sedye ile ambulansa taşınan yaralılara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Erdi Çakıcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan K.A. ise Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Maddi hasarlı hafif ticari araç, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

"ARACIN LASTİĞİ PATLADI ZANNETTİM"
Tır sürücüsü Mustafa Gökçek, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şeridimde gidiyordum, arkadan geldi vurdu. Ben aracın lastiği patladı zannettim. İndim baktım arkadan araç vurmuş. 2 yaralı hastaneye gitti" dedi.

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