Video Yaşam Tıra ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü | Video
Tıra ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü | Video

Tıra ok gibi saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü | Video

26.05.2024 | 08:41

Amasya’da palet yüklü tıra arkadan ok gibi saplanan otomobil alevlere teslim oldu. Yanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Taşova-Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşova'dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Çöl yönetimindeki 05 ACY 546 plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanıp alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Çöl'ün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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