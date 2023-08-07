Video Yaşam TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video

07.08.2023 | 16:41

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 12 kişinin yaralandığı patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'nin deposunda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. 2'si ağır 12 kişinin yaralandığı patlama sırasında işçilerin çalıştığı, patlamanın ardından ise panik yaşandığı görülüyor.

Patlamanın ardından ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tur teknesi çalışanı 6 kişi tarafından sopalarla ve demir çubukla dövülen genç konuştu | Video 08:06
Tur teknesi çalışanı 6 kişi tarafından sopalarla ve demir çubukla dövülen genç konuştu | Video 07.08.2023 | 12:49
Tekirdağ’da fabrika alevlere teslim oldu! Patlamalar peş peşe geldi | Video 00:45
Tekirdağ'da fabrika alevlere teslim oldu! Patlamalar peş peşe geldi | Video 07.08.2023 | 16:44
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
TMO silosundaki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 07.08.2023 | 16:41
Bursa’da minibüs, traktöre çarptı: 1’i ağır 3 yaralı | Video 00:24
Bursa'da minibüs, traktöre çarptı: 1'i ağır 3 yaralı | Video 07.08.2023 | 14:56
İzmir’deki lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 03:14
İzmir'deki lunapark kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı! | Video 07.08.2023 | 15:54
Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu | Video 01:59
Kiracısına hakaret edip, ölüm tehditleri savurdu | Video 07.08.2023 | 15:59
Kocaeli’de silo patlaması: Vali’den patlama ile ilgili açıklama! | Video 00:30
Kocaeli’de silo patlaması: Vali’den patlama ile ilgili açıklama! | Video 07.08.2023 | 15:52
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama! İşte TMO silosundaki patlama anının görüntüsü... | Video 00:56
Kocaeli Derince Limanı çevresinde patlama! İşte TMO silosundaki patlama anının görüntüsü... | Video 07.08.2023 | 15:23
SON DAKİKA: Kocaeli Derince’de TMO deposunda patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi... Yaralılar var | Video 15:07
SON DAKİKA: Kocaeli Derince'de TMO deposunda patlama! Ekipler bölgeye sevk edildi... Yaralılar var | Video 07.08.2023 | 15:12
Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video 10:11
Soyguncuları camdan sandalye ve saksı atarak engellediler... O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 14:52
Arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti | Video 01:05
Arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan 15 yaşındaki çoban hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 15:00
Son Dakika: Kocaeli’de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 01:49
Son Dakika: Kocaeli'de TMO silosunda patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi | Video 07.08.2023 | 14:58
Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video 01:05
Vefat eden emekli Tümgeneral Özdeğirmenci toprağa verildi | Video 07.08.2023 | 14:54
Pencereden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti | Video 00:38
Pencereden düşen 2 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti | Video 07.08.2023 | 14:10
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 00:50
Narkotikten sokak satıcılarına operasyon: 25 gözaltı | Video 07.08.2023 | 14:08
Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video 04:03
Hatay’da depremden kurtulan kadına otomobil böyle çarptı | Video 07.08.2023 | 13:41
Eyüpsultan’da kedilere asit dökerek zarar veren şüphelinin cezası belli oldu | Video 03:45
Eyüpsultan'da kedilere asit dökerek zarar veren şüphelinin cezası belli oldu | Video 07.08.2023 | 13:38
İstanbul’da motosiklet denetimi | Video 00:43
İstanbul’da motosiklet denetimi | Video 07.08.2023 | 13:31
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3’ü ağır 17 yaralı | Video 01:15
Fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 3'ü ağır 17 yaralı | Video 07.08.2023 | 13:24
Kocaeli’de dövmeciye saldırı! Camları yumruk ve taş ile kırdı! O anlar kamerada | Video 00:52
Kocaeli'de dövmeciye saldırı! Camları yumruk ve taş ile kırdı! O anlar kamerada | Video 07.08.2023 | 13:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA