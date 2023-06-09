Video Yaşam Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video
Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video

Toka ile kapılarını açtıkları evleri soyuyorlardı! Aile görünümlü hırsızlara şafak operasyonu | Video

09.06.2023 | 11:04

Bursa'da ev, iş yeri ve motosiklet hırsızlıkları üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti 'Temizlik 1' operasyonunda 25'i aranan 4'ü kadın 41 kişiyi gözaltına aldı. Aile görünümlü kadın hırsızların toka ve maymuncukla açtıkları evleri soydukları, diğer hırsızların da yaz mevsimiyle birlikte motosiklet ve iş yerlerinden çelik kasa çaldıkları ortaya çıktı. Operasyonda 16 hırsızın yanı sıra ağır suçlardan aranan 25 kişi de gözaltına alındı. Özel harekat polisi zanlıları koçbaşı ile kapıları kırarak gözaltına aldı. Hırsızlık anlarının da güvenlik kameraları ortaya çıktı.

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldıkları izinle şafak vakti 'Temizlik 1' operasyonuna start verdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, aranan şahıslar, gasp, yaralama, ve hırsızlık suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 46 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleşen operasyona Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verirken operasyona yaklaşık 500 polis katıldı. Koçbaşı kullanarak adreslere giren ekipler 25'i aranan, 41 kişiyi gözaltına aldı.
Özellikle 4 kadın hırsızın son zamanlarda aile görünümlü olarak mahallelerde dolaştıkları, dış kapısını açtırdıkları apartman dairelerine girip kimsenin olmadığını tespit ettikleri daireleri soydukları bildirildi. Kadın hırsızlar güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Zanlıların toka ya da maymuncukla daire kapılarını rahatlıkla açtıkları belirtildi.

Öte yandan toplam 2,5 milyon lira değerinde çelik kasa, motosiklet ve iş yeri hırsızlığına karışan 12 kişi de gözaltına alındı. Aranan 25 kişinin de şafak vakti evlerinde yakalanmasıyla gözaltı sayısı 41'e yükseldi. Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahısların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Emniyet yetkilileri hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları ikaz ederek, "Bulunduğunuz semtte şüpheli görülen kişileri mutlaka ihbar edin. Aile görünümlü 2 ya da 3 kişi dolaşan şüpheli kadınlara apartman dış kapısını açmayın. Bulunduğunuz mekanlara güvenlik kamerası taktırın. Motosiklet ya da bisikletlerinizi mutlaka kapalı mekanlarda tutmaya çalışın. Ayrıca yaz mevsimi ile birlikte dairelerinizin camını gece yarısı açık bırakmayın" ifadelerini kullandı.

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