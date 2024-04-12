Tokat'taki feci kaza araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı | Video
Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, kaza anı araç kamerasına yansıdı.
Kazada otomobilde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan kaza anı yoldan geçen bir araç kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
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