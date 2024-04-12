Tokat'taki feci kaza araç kamerasına yansıdı: 4 yaralı | Video 12.04.2024 | 16:43 Tokat’ın Niksar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocuklarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, kaza anı araç kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre Niksar istikametinden 50. Yıl istikametine seyir halinde olan S.Ç. (37) idaresindeki otomobille, Ünye istikametine seyir halinde olan R.O.'nun (59) kullandığı transit kamyonet çarpıştı.Kazada otomobilde bulunan aralarında çocukların da bulunduğu 4 kişi yaralandı.Yaralılar, 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.Öte yandan kaza anı yoldan geçen bir araç kamerası ile saniye saniye kaydedildi.