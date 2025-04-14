Tonlarca ağırlıktaki kar kütlesinin altında kalan otomobil böyle çıkarıldı | Video 14.04.2025 | 08:42 Bayburt'ta 3 gündür kar altında kalan otomobil, film sahnelerini aratmayacak bir kurtarma çalışmasıyla olduğu yerden çıkarıldı. Yoğun kar yağışının durmasıyla bölgeye giden ekipler, kara gömülü haldeki otomobili uzun uğraşlar sonucunda çıkarmayı başardı. VİDEO DEVAM EDİYOR

3 gün önce Trabzon'dan Bayburt'a gelen vatandaşlar, Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasında kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldılar. Durumu 112'ye bildirerek, yardım isteyen vatandaşların imdadına jandarma, AFAD ekipleri yetişti, tipide mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Aniden bastıran kar nedeniyle aracı bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.

'KARA GÖMÜLEN OTOMOBİL 8 SAATLİK ÇALIŞMAYLA 3 GÜN SONRA KURTARILDI'

3 gündür aralıklı devam eden kar yağışı, kara saplanan aracın üzerini tamamen kapattı. Karın durmasıyla beraber bölgeye sevk edilen ekiplerce otomobil 3 günün sonunda tonlarca karın altından çıkarıldı.

Erzurum'dan gelerek, çalışmalara katılan Macera Off-Road ekibi ve fenomen Arif Arifoğulları, Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve özel idare ekiplerinin çalışmalarına büyük katkıda bulundu. Yeri tespit edilen otomobil, Macera Off-Road, jandarma ve özel idare ekiplerinin 8 saatlik zorlu çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak, sahibine teslim edildi.

"ALLAH DEVLETİMİZDEN MİLLETİMİZDEN RAZI OLSUN"

Aracının bulunmasından büyük mutluluk duyan vatandaş, ekiplere teşekkürünü Arif Arifoğulları aracılığıyla ileterek, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Koştunuz, buralara kadar geldiniz. Macera Off raod ekibine, komutanlarımıza, özel idare ekiplerimize çok teşekkür ederim" dedi. Cep telefonuyla kaydedilen kurtarma çalışması, işin zorluğunu gözler önüne sererken, zorlu hava şartlarında vatandaşın yardımına koşan, otomobili sahibine ulaştırmak için seferber olan ekiplerin saatler süren mücadelesi, film sahnelerini aratmadı.