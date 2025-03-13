Video Yaşam Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası | Video
Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası | Video

Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası | Video

13.03.2025 | 14:40

Karabük’te seyir halinde iken akrobatik hareketler yaparak uygunsuz şerit değiştirerek kendilerinin ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası kesildi.

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Adnan Menderes Bulvarı Kireçkuyusu mevkisinde seyir halinde olan araç sürücüleri, motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan motosikletlileri şaşkınlıkla izledi. Safranbolu istikametine seyir halinde olan motosikletliler bacaklarını kaldırıp tehlikeli şekilde şerit değiştirdi. Motosikletliler daha sonra yalpalayarak gözlerden kayboldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. , KGYS ve PTS kayıtlarının Trafik Tescil ve Denetleme ve Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü görevlilerince hassasiyetle yapılan incelemeleri sonucu araç ve sürücüleri tespit edildi. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplamda 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.
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