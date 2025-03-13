Trafiği tehlikeye sokan motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası | Video
Karabük’te seyir halinde iken akrobatik hareketler yaparak uygunsuz şerit değiştirerek kendilerinin ve diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücülerine 11 bin 467 TL para cezası kesildi.
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