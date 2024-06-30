Video Yaşam Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü | Video
Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü | Video

Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü | Video

30.06.2024 | 10:34

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR’ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.

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