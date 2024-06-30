Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü | Video
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada, karnındaki 8 aylık bebeği kaybeden Özlem Nerse Karakaş da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Mazıdağı kavşağındaki ışıklarda bekleyen otomobilin yeşil ışığın yanmasıyla hareket ettiği, bu sırada hızla gelen TIR’ın kırmızı ışıkta durmayarak otomobile çarptığı anlar yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:44
Kartal'da bir dairede tüp patladı: 4 katlı apartman tahliye edildi | Video 30.06.2024 | 11:13
06:48
Bakan Yumaklı açıkladı! İzmir'deki yangınlar kontrol altında | Video 30.06.2024 | 10:46
01:29
Tramvay yolu üzerinde kadınların saç saça baş başa kavgası | Video 30.06.2024 | 10:19
00:25
Trafik kazasında karnındaki bebeğini kaybeden anne de öldü | Video 30.06.2024 | 10:34
03:25
01:00
Hakkari'de tefecilik operasyonu | Video 30.06.2024 | 09:39
00:33
Çukurca'da off-road gösterisi büyük ilgi gördü | Video 30.06.2024 | 08:54
11:26
Topkapı Sarayı’nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı | Video 30.06.2024 | 08:54
02:27
01:24
01:26
Giresun’da “Aslanlar” suç örgütüne operasyon: 15 gözaltı | Video 29.06.2024 | 16:02
02:55
03:21
01:36
Mutfak tüpü patladı, ev alevlere teslim oldu | Video 29.06.2024 | 15:12
01:34
Mardin’de trafik kazası: 1’i ağır, 5 yaralı | Video 29.06.2024 | 14:19
05:04
Bozüyük'te kurulukta çıkan yangın güçlükle söndürüldü | Video 29.06.2024 | 13:45
01:08
Şanlıurfa'da devrilen saman yüklü tır alev alev yandı | Video 29.06.2024 | 13:41
02:47
Konya’da kozmetik ürünleri üreten iş yerinde yangın | Video 29.06.2024 | 13:27
01:51
Fethiye’de arazi anlaşmazlığı aile katliamı: 3 ölü | Video 29.06.2024 | 13:26
01:13
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 12 tutuklama | Video 29.06.2024 | 11:25