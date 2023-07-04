Video Yaşam Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video
Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video

Trafikte akıl almaz olay kamerada: Siniri krizi geçirip minibüsün direksiyonunu kırdı | Video

04.07.2023 | 10:06

Eyüpsultan’da minibüs şoförü erkek arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden genç kadın, direksiyonu kırınca ortalık karıştı. Refüje çıkan minibüse arkasından gelen bir başka araç çarptı. Sinir krizi geçirip indiği araca saldıran genç kadını, arkadaşı güçlükle zapt etti. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre, Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan seferini yapan minibüsün şoförü, yan koltuğa kız arkadaşını da aldı. Şoför yolcularla birlikte seferini yaptığı esnada kız arkadaşıyla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında genç kadın, trafikte ilerleyen minibüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan minibüs refüje çıkınca arkasından gelen araç da ona çarptı.

ŞOFÖRE SEVGİLİSİYLE KAVGA EDİP DİREKSİYONU KIRDI
Kaza sonucu yara almadan kurtulan yolcular aşağıya inerken, şoförün kız arkadaşı ise sinir krizi geçirdi. Araçtan inen kadın, defalarca araca tekme ve yumruk attı. Erkek arkadaşı tarafından güçlükle zapt edilen genç kadın bağırmayı sürdürdü. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Öte yandan kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tutarken, şoför ve kız arkadaşı ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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