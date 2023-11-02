Video Yaşam Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video
Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video

Tramvay arızalandı; yolcular yürümek zorunda kaldı | Video

02.11.2023 | 12:34

Kabataş-Bağcılar hattındaki tramvay Güngören İstasyonunu geçtikten sonra arızalandı. Yolcular ise bir sonraki istasyona kadar raylarda yürümek zorunda kaldı.

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Olay, Güngören tramvay istasyonunda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvay Güngören istasyonundan Zeytinburnu istikametinde seyrettiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Arıza nedeniyle seferler Mehmet Akif Ersoy İstasyonu ile Kabataş arasında yapılabildi. Bağcılar-Güngören istasyonları arasında tramvay seferleri durduruldu. Tramvay ile yolculuk yapmak isteyen yolcular ise kapalı olan istasyonlar arsında uzun süre yürümek zorunda kaldı. Tramvayın yol geçidinden arızalanması nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

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