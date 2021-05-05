Video Yaşam TRT EBA TV (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri

TRT EBA TV (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri

TRT EBA TV (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri
05.05.2021 | 07:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TRT EBA TV 5 Mayıs 2021 Çarşamba Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 00:32
TRT EBA TV (5 Mayıs 2021 Çarşamba) Ders Programı Saatleri! EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarları saatleri 05.05.2021 | 07:04
TRT EBA TV izle! 5 Mayıs Çarşamba Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 00:32
TRT EBA TV izle! (5 Mayıs Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı 05.05.2021 | 06:56
Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video 01:21
Sivas’ta sağanak yağış taşkınlara neden oldu | Video 04.05.2021 | 21:40
Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu! Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi | Video 06:47
Esra Erol kayıp Nazlı’yı buldu! Birlikte kaçtığı adamın cinayet işlediğini Esra Erol’da öğrendi | Video 04.05.2021 | 20:12
Restoranda görülmemiş hesaplaşma! Binden fazla hamam böceği kullanıldı | Video 00:09
Restoranda görülmemiş hesaplaşma! Binden fazla hamam böceği kullanıldı | Video 04.05.2021 | 19:10
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04:36
İftar duası: İftar duası nasıl yapılır? 4 Mayıs İftar duası Türkçe okunuşu ve manası burada | Video 04.05.2021 | 12:46
Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04:45
Master Şef Serhat Doğramacı'dan bayram yemeği önerileri | Video 04.05.2021 | 16:57
Esra Erol 4 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... DNA testi sonucu 21:10
Esra Erol 4 Mayıs 2021 Salı Tamamı Tek Parça atv izle! Esra Erol'da beklenen yüzleşme... DNA testi sonucu 04.05.2021 | 16:55
20 işçinin yaralandığı ve 2 aylık hamile kadının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 04:26
20 işçinin yaralandığı ve 2 aylık hamile kadının hayatını kaybettiği feci kaza kamerada | Video 04.05.2021 | 15:49
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu | Video 00:56
Motosikletli sürücü kontrolden çıkıp yol kenarına uçtu, başka bir sürücü yardımına koştu | Video 04.05.2021 | 15:05
İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 00:33
İstanbul Haseki'de tramvay durağında raylara atlayan kişi kamerada 04.05.2021 | 14:43
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 00:34
Daireye girmek isteyen kedi, kapının tokmağını defalarca kez çaldı | Video 04.05.2021 | 14:18
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler. Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı | Video 01:23
Osmaniye'de tam kapanmada şok eden görüntüler. Onlarca kişi yolu kapatıp asker kutlaması yaptı | Video 04.05.2021 | 14:27
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04:30
İstanbul Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı 04.05.2021 | 13:31
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 06:35
Barajda sular çekildi tarihi kilise tamamen gün yüzüne çıktı | Video 04.05.2021 | 12:53
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 00:30
Çöp aracıyla yardım kolisi dağıtan CHP’li Küçükçekmece Belediyesi’ne tepki 04.05.2021 | 13:43
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 00:13
Yasağı ihlal edip oyun oynarken yakalandılar 04.05.2021 | 13:35
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 00:16
SON DAKİKA: Van'da sokakta yanmış erkek cesedi bulundu 04.05.2021 | 13:31
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 00:46
Samsun'da site görevlisini bıçaklayıp el hareketi yapan şahıs kamerada 04.05.2021 | 11:52
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 03:59
Bagajdaki dehşetin zanlısı kız arkadaş çıktı | Video 04.05.2021 | 12:25

TRT EBA TV canlı ders yayınları 5 Mayıs 2021 Çarşamba izle! EBA giriş ekranı link! TRT EBA TV ilkokul, lise, ortaokul ders programı. 'Uzaktan Eğitim' Lise, İlkokul, Ortaokul kanalları canlı yayın! İlkokul, Lise, Ortaokul kanalları; 'Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV'de. İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba Uzaktan Eğitim' TRT EBA TV Lise, İlkokul, Ortaokul, kanalları canlı yayını, videoları, İnternet linkleri...

VİDEO DEVAM EDİYOR

EBA SİSTEMİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

EBA İLKOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 3 MAYIS 2021 - 9 MAYIS 2021

EBA ORTAOKUL DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 3 MAYIS 2021 - 9 MAYIS 2021

EBA TV LİSE DERS PROGRAMI YAYIN SAATLERİ 3 MAYIS 2021 - 9 MAYIS 2021

TRT EBA TV İLKOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV ORTAOKUL CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

TRT EBA TV LİSE CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EBA TV CANLI YAYIN TÜRKSAT FREKANS KANAL BİLGİLERİ

2020- 2021 EBA DERS PROGRAMI

TRT EBA TV izle! (21 Nisan Çarşamba) Ortaokul, İlkokul, Lise DERS PROGRAMI | EBA giriş ekranı

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA