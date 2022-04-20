Tunceli-Erzincan Karayolu heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapandı | Video

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Tunceli-Erzincan kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kara yolları ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden trafiğe açıldı.
Karayolları 86. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol yeniden trafiğe açıldı.