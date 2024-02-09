Türk turistler Bali'de kabusu yaşadı: "Bizi zorla odaya sokup..." | Video

Fatoş ve Niyazi Solak çifti tatil için Bali'ye gitti. Buradaki Batur Dağı'nda trekking yapmak isteyen ikili, rehber görünümlü turist avcıları tarafından sopayla tehdit edildi.