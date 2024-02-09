Türk turistler Bali'de kabusu yaşadı: "Bizi zorla odaya sokup..." | Video
Fatoş ve Niyazi Solak çifti tatil için Bali'ye gitti. Buradaki Batur Dağı'nda trekking yapmak isteyen ikili, rehber görünümlü turist avcıları tarafından sopayla tehdit edildi.
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