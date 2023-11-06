Video Yaşam Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris'te kayboldu | Video
Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris'te kayboldu | Video

Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris'te kayboldu | Video

06.11.2023 | 14:17

Türkiye'den tatil için ailesiyle birlikte geldiği Paris'te çevreyi gezmeye çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor. İHA'ya konuşan Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, "Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Türkiye'den 2 Kasım'da ailesiyle birlikte geldiği Paris'te kaldığı otelden çevreyi gezmek için dışarı çıkan 70 yaşındaki Mustafa Akçaer, kayboldu. Eşi ve 2 çocuğuyla Eyfel Kulesi yakınındaki bir otelde kalan Mustafa Akçaer'den 4 gündür haber alınamıyor. Tüm aramalara rağmen Akçaer'den bir iz bulamayan aile, durumu polise bildirdi. Polisten de de sonuç alamayan ailenin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ardından Paris'teki Türk vatandaşları ailenin kaldığı otele gelerek Akçaer'i arama çalışmalarına destek oldu. Gönüllü bir şekilde aramalara katılan Türk vatandaşları Akçaer'in fotoğrafının yer aldığı broşürleri çevrede bulunanlara dağıttı.

"MENTAL HİÇBİR PROBLEMİ YOKTU"
Mustafa Akçaer'in oğlu Selam Akçaer, yaşananları İHA'ya anlattı. Akçaer, "Üç günlük seyahat için ailemle beraber geldik. Otele daha giriş yaptığımız sırada babam biraz etrafa bakmak için çıktı. Biz çok uzaklaşacağını düşünmemiştik açıkçası, yarım saat sonra aramaya başladım ama hala bir sonuç alamadık maalesef" dedi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nun ilk günden itibaren kendileri ile iletişimde olduğunu söyleyen Akçaer, "Sağ olsunlar ilgi gösteriyorlar. Polisten bir sonuç çıkmasını bekliyoruz ya da kendi imkanlarımızla aramaya devam ediyoruz. İlk iki gün açıkçası kendi imkanlarımızla aramaya çalıştık, sonrasında burada Fransa'da yaşayan Türk toplulukları paylaşmaya başlayınca belirli bir gönüllü gurubu toplanmaya başladı ve onlarla birlikte arayacağız bugün. Yaşı itibarıyla tansiyon ve kolesterol gibi problemleri dışında mental hiçbir problemi yoktu. Annem ve ablam bugün Türkiye'ye dönüyorlar, ben burada kalıyorum bir sonuç alıncaya kadar" ifadelerini kullandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris’te kayboldu | Video 03:11
Türk vatandaşı 3 günlük tatil için geldiği Paris'te kayboldu | Video 06.11.2023 | 14:17
Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü | Video 02:37
Bahçelievler’de vincin çalışma yaptığı esnada kaldırım çöktü | Video 06.11.2023 | 14:17
Araçlardaki multimedya sistemlerini böyle çaldı | Video 01:16
Araçlardaki multimedya sistemlerini böyle çaldı | Video 06.11.2023 | 14:17
Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 00:14
Polatlar soruşturmasında 5 şüpheli daha adliyede: Savcılıktan 2 şüpheliye tutuklama talebi | Video 06.11.2023 | 13:45
Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video 01:54
Sırp çete üyesi Risto Mijanovic’in öldürüldüğü villada keşif yapıldı | Video 06.11.2023 | 13:03
Adıyaman’da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video 04:19
Adıyaman'da kalıcı deprem konutları hızla yükseliyor | Video 06.11.2023 | 12:12
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video 03:56
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video 06.11.2023 | 12:33
İzmir’in 6 ilçesinde dev gümrük kaçağı operasyonu | Video 01:07
İzmir’in 6 ilçesinde dev gümrük kaçağı operasyonu | Video 06.11.2023 | 11:37
Kilise pastörüne tokat attı; Hoşgörüsünü denedim dedi | Video 07:03
Kilise pastörüne tokat attı; "Hoşgörüsünü denedim" dedi | Video 06.11.2023 | 11:29
’Comanchero’ suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı | Video 04:49
'Comanchero' suç örgütü operasyonunda 18 şüpheli tutuklandı | Video 06.11.2023 | 11:23
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 06:41
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Kasım 2023 Pazartesi atv izle! | Video 06.11.2023 | 10:22
İstanbul’da akılalmaz olay! 20 aracı yumruklayınca esnaf darp etti | Video 03:36
İstanbul’da akılalmaz olay! 20 aracı yumruklayınca esnaf darp etti | Video 06.11.2023 | 10:07
Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video 00:50
Bahçeye giren ayı vatandaşlara saldırmaya çalıştı | Video 06.11.2023 | 09:56
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 00:17
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı | Video 06.11.2023 | 10:25
Evimde hırsız var diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 01:24
"Evimde hırsız var" diyerek polis çağıran kadın 5. kattan atladı | Video 06.11.2023 | 09:56
Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 04:49
Nemrut Krater Gölü sezonun son ziyaretçilerini ağırlıyor | Video 06.11.2023 | 09:56
5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 00:18
5 katlı bina saniyeler içerisinde böyle yerle bir oldu | Video 06.11.2023 | 09:55
27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 03:28
27 yıldır biriktirdiği oyuncaklarıyla 20 ülke 65 şehir gezdi | Video 06.11.2023 | 10:09
2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 00:59
2 milyon TL vurgun yapan kadın hırsızlar tutuklandı | Video 06.11.2023 | 09:56
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 00:50
Diyarbakır’da 403 kilo esrar ve 423 bin esrar bitkisi ele geçirildi | Video 06.11.2023 | 09:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA