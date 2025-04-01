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Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesini 3 ayda 25 bin kişi ziyaret etti | Video

Türkiye'nin ilk ve tek peynir müzesini 3 ayda 25 bin kişi ziyaret etti | Video

01.04.2025 | 08:50

Türkiye'nin ilk ve tek müzesi olan "Dünya'nın 18. Peynir Rotası" olarak tescillenen 'Peynir Müzesi' 2025 yılının ilk 3 ayında yaklaşık 25 bin yerli ve yabancı turiste kapılarını açtı.

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Kars'ta 30'dan fazla peynir çeşidinin sergilendiği müze turizm destinasyon noktası olarak öne çıkmaya başardı. Müze Müdürü Yeşim Koç, müzeyi ilk 3 ayda 25 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

"TÜRKİYE'NİN TEK MÜZESİ"
Türkiye'nin tek müzesi olan Kars Peynir Müzesi, açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Peynire dair her şeyin canlandırıldığı müze Kars turizmine de önemli katkı sağlıyor.

Peynir Müzesi'nin yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Müze Müdürü Yeşim Koç, "Ramazan Bayramı ve 9 günlük tatilden dolayı ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. 2025 yılı 3 aylık süreç içerisinde yaklaşık 25 bin ziyaretçimiz oldu. Bu bizim için gerçekten çok güzel bir rakam, önümüzdeki aylarda da artacağından eminim bu rakamların, gerçekten Kars için çok önemli bir yer oldu peynir müzemiz. Türkiye'deki ilk tematik peynir müzesi olması dolayısıyla ve yine dünyanın da en büyük peynir müzesi olması dolayısıyla burası gezilmeye, görülmeye değer yerlerin başında geliyor Kars'ta, gelen ziyaretçilerimiz yerli ve yabancı olsun, ziyaretçilerimizin burayı görmeden geçmemesini istiyoruz" dedi.

YAYLA BÖLÜMÜNDE KÖYE DAİR HER ŞEY VAR
Kars Peynir Müzesi girişinden itibaren ziyaretçilerini etkiliyor. Müze de ahır bölümü, içi süt dolu güğümler, yaylalardaki yaşam ve peynir yapımı, peynirin imalat serüveni anlatılıyor. Ayrıca geçmişten günümüze peynir yapımında kullanılan araç ve gereçler de sergileniyor.

Kars merkez Dere Tabyası'nın tarihçesinin de anlatıldığı bölümün yer aldığı müzede temsili Kars Garı, Kars bitki örtüsü, Ankara Gazi Garı, gravyer yapım salonu, peynir salonu, Kars evleri, şefin bölümü, atölye bölümleri de yer alıyor. Türkiye ilk tematik müzesi olan Kars Peynir Müzesi'ni 2025 yılının ilk 3 ayında 25 bin kişi ziyaret ederken, Peynir Müzesi Kars'ın yeni cazibe merkezi olarak dikkat çekiyor.

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