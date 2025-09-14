Tutuklanınca gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi | Video
Aksaray sanayi sitesinde akraba iki grup arasında ‘çırak dövme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi levye, tornavida ve sopalarla dövülerek yaralanırken, tutuklanan 3 şüpheliden biri adliye çıkışı kendisin görüntüleyen gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:36
Tutuklanınca gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi | Video 14.09.2025 | 14:16
01:26
Diyarbakır’da 4’üncü kattaki bir evin çocuk odasına yılan girdi | Video 14.09.2025 | 12:36
08:30
Elif'in lenf kanseri ile sıra dışı mücadelesi | Video 14.09.2025 | 12:29
01:22
06:31
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti | Video 14.09.2025 | 11:08
00:49
Viyadükteki kediyi kurtarmaya çalışan kadına otomobil böyle çarptı | Video 14.09.2025 | 11:06
00:36
00:38
Tırın hatalı sollaması faciaya davetiye çıkardı | Video 14.09.2025 | 10:43
02:40
Erzincan’da başıboş sokak köpekleri 6 kuzuyu telef etti | Video 14.09.2025 | 09:34
05:47
Değer biçilemiyor! Kur'an-ı Kerim'in 604 sayfası tespihe nakşedildi | Video 14.09.2025 | 09:28
03:09
Genç kız çatıya çıktı, kurtarmak isteyenlerle birlikte mahsur kaldı | Video 14.09.2025 | 09:24
00:22
Baba ile 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu | Video 14.09.2025 | 09:18
01:49
Burdur’da 1 kişinin öldüğü 4 kişinin yaralandığı feci kaza kamerada | Video 14.09.2025 | 08:41
02:31
Mersin'deki otobüs kazasında ölenlerin kimlikleri belirlendi | Video 13.09.2025 | 16:37
00:48
09:07
00:41
00:36
01:58