Tutuklanınca gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi | Video

14.09.2025 | 14:16

Aksaray sanayi sitesinde akraba iki grup arasında ‘çırak dövme' meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi levye, tornavida ve sopalarla dövülerek yaralanırken, tutuklanan 3 şüpheliden biri adliye çıkışı kendisin görüntüleyen gazeteciye öpücük atıp, "Zeki Müren'e selam" dedi.

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçesaray Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi A-2 blokta bulunan bir iş yerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A., akrabaları olan Berat A., Berkay A. ve Çapan G. ile aralarında 'Çırak dövme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Berat A., Berkay A. ve Çapan G. iş yerinden ellerine geçirdikleri levye, tornavida ve sopalarla karşı tarafı darp etti. Cevdet A. (54), Mahmut T. ve Barış A.'nın yaralandığı olay diğer esnaflar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 şahıs ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen diğer 3 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen Berat A., Berkay A. ve Çapan G. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adliye çıkışı Berat A. kendini görüntüleyen gazeteciye öpücük attı. Ardından adliye önünde bekleyen yakınlarına, "En kısa sürede yanınızdayım" diyen Berat A., "Babama kimse yanlış yapamaz. Zeki Müren'e selam" dedi. Polis aracına bindirilen şahıslar cezaevine götürüldü.
14.09.2025 | 14:16
