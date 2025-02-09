Tuzla'da yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı | Video
İstanbul Tuzla'da bir bina yıkılma tehlikesi olduğu gerekçesiyle ekipler tarafından boşaltıldı.
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