'U' dönüşü yapan beton mikseri motosikletle çarpıştı: 2 yaralı | Video 22.06.2023 | 13:35 Manavgat ilçesinde U dönüşü yapmakta olan hazır beton mikserinin motosikletle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza; Side Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Adnan Menderes Bulvarı'nda Sorgun istikametinden gelip Side istikametine gitmekte olan Engin Akdil'in kullandığı hazır beton mikseri, U dönüşü yaptığı sırada Side istikametinden gelen Şehmus Gün'ün kullandığı motosiklet ile çarpıştı.Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şehmus Gün ve motosiklette yolcu olarak bulunan Recep Akkuş, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.