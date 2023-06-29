Video Yaşam 'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video
'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video

'U' dönüşü yapmaya çalışırken kazaya sebep oldu: 3’ü çocuk 5 yaralı | Video

29.06.2023 | 16:52

Bolu’da seyir halindeki otomobil, U dönüşü yapmak isteyen cip ile çarpıştı, kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Mudurnu yolunda Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Mudurnu istikametinde cipiyle seyir halinde olan Ahmet G., U dönüşü yapmak isteyince kaza meydana geldi. Doğan K. idaresindeki otomobil, yolda dönüş yapmak isteyen ciple çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle cip bariyerlere savruldu. Meydana gelen kazada, otomobil içerisinde bulunan Aslı K.(28) ve Asya K. (3) ile cip içerisinde bulunan İdris G. (7), Berat G.(14) ve Zuhal G.(41) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kontrol amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Her iki araç sürücüsü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçlar hurdaya çıkarken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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