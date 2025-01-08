Video Yaşam "Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video

"Ücreti IBAN ile göndereceğim" diyen market dolandırıcısı yakalandı | Video

08.01.2025 | 10:52

İzmir’in Bornova ilçesinde girdiği market sahibinin oğlunun arkadaşı gibi davranarak alışveriş yapan ve ücreti IBAN ile göndereceğini söyleyen dolandırıcı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Bu yöntemi alışkanlık edinerek birçok yerden benzer dolandırıcılıklar yaptığı da belirlenen şüpheli, marketin güvenlik kamerası tarafından da görüntülendi.

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Olay 24 Aralık günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. İçeri giren O.S.(26), market sahibi N.K.'nin oğlunun arkadaşı olarak kendisini tanıtıp, 15 paket sigara, iki şişe viski ve bir şişe rakı almak istediğini, ücreti de IBAN ile oğluna göndereceğini söyledi. Bu esnada iş yeri sahibinin bir anlık dikkatsizliği esnasında marketten ayrılan O.S., kayıplara karıştı. O anlar da marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA YAPTI, KISKIVRAK YAKALADI
Olayın ardından market sahibi N.K., Bornova 100'üncü Yıl Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Olayın güvenlik kamerasını izleyen ve saha araştırması yapan polis ekipleri, şüpheli O.S.'nin yerini tespit etti ve kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemesinde daha önce de benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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