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Uludere'den kartpostallık görüntüler | Video 15.11.2022 | 10:20
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Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyü sonbaharın etkisiyle sarı, yeşil, kızıl ve kahverenginin tonlarına bürünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.