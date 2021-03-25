Video Yaşam Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi | Video

Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi | Video

Ümraniye'de dehşet anları: Kaput üstünde metrelerce sürüklendi | Video
25.03.2021 | 10:03

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

En güzel kolayca uyutan müzikli bebek ninnileri dinle |1 SAAT KESİNTİSİZ NİNNİ | Uyutan ninni sözleri dinle izle 01:00:04
En güzel kolayca uyutan müzikli bebek ninnileri dinle |1 SAAT KESİNTİSİZ NİNNİ | Uyutan ninni sözleri dinle izle 25.03.2021 | 10:55
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 01:30
Camiden hırsızlık anları saniye saniye kamerada | Video 25.03.2021 | 12:07
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 03:54
Yeraltından gelen ürkütücü seslerin sebebi ortaya çıktı | Video 25.03.2021 | 12:07
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu | Video 01:54
Barışmak için gittiği kız arkadaşı kapıyı açmayınca silahla kendini vurdu | Video 25.03.2021 | 12:07
Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap için istenen ceza belli oldu 03:17
Samsun'da boşandığı eşini sokak ortasında öldüresiye döven İbrahim Zarap için istenen ceza belli oldu 25.03.2021 | 11:20
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:31
İstanbul Ümraniye'de yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.03.2021 | 11:45
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 00:44
Düzce'de sokak köpeği dehşeti! Yemek verip sevdiği köpek burnunu ve elini ısırdı 25.03.2021 | 11:44
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 03:13
İstanbul’da otobüs şoförü yolcunun üzerine yürüdü, o anlar kamerada | Video 25.03.2021 | 11:33
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada 25.03.2021 | 10:29
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 00:16
Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada | Video 25.03.2021 | 11:37
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 08:34
Zonguldak'tan koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen madde müjdesi! 25.03.2021 | 10:41
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 03:55
İstanbul’da binaya “örümcek adam” gibi tırmanan hırsız vatandaşı hayrete düşürdü | Video 25.03.2021 | 10:50
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 01:34
Esenlerde korkunç kaza. Otomobilin çarptığı kadın metrelerce savruldu | Video 25.03.2021 | 10:50
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 00:29
İBB, Bakırköy’deki Ayamama Deresi’ni kaderine terk etti | Video 25.03.2021 | 10:58
Baraka yangını korkuttu | Video 00:53
Baraka yangını korkuttu | Video 25.03.2021 | 10:58
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 04:04
Düzce'de korkutan gelişme! Yeraltı suları neden ısındı? Düzce'de 'Birinci derece deprem bölgesi' endişesi 25.03.2021 | 10:41
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 00:11
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'ın karın kaslarını sergilediği video sosyal medyada olay oldu! Vücuduna övgüler yağdı 25.03.2021 | 10:29
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 14:19
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Mart 2021 Perşembe atv izle! 15 yaşındaki kızı kaçıran adamın beraber yaşadığı 2 kadın Müge Anlı'da 25.03.2021 | 10:23
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 02:47
Narkotik ekiplerinden kaçan araçtan bir valiz dolusu uyuşturucu çıktı | Video 25.03.2021 | 09:09
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 03:03
İstanbul Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı | Video 25.03.2021 | 09:09

Ümraniye’de evinden çıkarak markete giden adama, yolun karşısına geçeceği esnada otomobil çarptı. Kaputun üstüne düşen adam birkaç metre gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde evinden çıkan 45 yaşındaki Gökhan Tekin, markete gitmek üzere yola koyuldu. Tekin'e yolun karşısına geçeceği esnada sürücünün kullandığı 10 ACT 041 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin kaputuna çıkan Tekin, birkaç metre üstünde gittikten sonra yere savrularak yaralandı. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

KAPUTUN ÜSTÜNDE METRELERCE GİDİP SAVRULDU
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tekin'i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralı adamın durumunun iyi olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise inceleme yaptı. Çalışmaların ardından tutanak tutan polis ekipleri, sürücüyü ifadesi almak üzere emniyete götürdü. Sürücünün ilk ifadesinde şeker hastası olduğunu ve içinin geçtiğini söylediği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA